Voedselwaakhond verbaasd over gedumpte groenten in bos Woensdrecht

Dat meldt een woordvoerder van NVWA naar aanleiding van een bericht van Omroep Brabant. De voedselwaakhond was ingeschakeld om te helpen antwoorden te vinden nadat boswachters in het bos recent een aantal keer een lang spoor van groenten aantroffen.

De boswachter vond vorige week woensdag een spoor van zestien stronken ingepakte broccoli op een bosweg. Het is de vijftiende maal in twee jaar tijd dat dit gebeurt. Het ging om verschillende groenten; naast broccoli werden er in het verleden ook sporen van wortels, prei en sla gelegd.

De boswachters probeerden via NVWA een spoor te vinden naar de dader. Zij maken zich vooral zorgen om de dieren in het bos, die het plastic van de verpakking opvreten. Dit kan levensgevaarlijk zijn voor dieren.

Vreemde zaak

"Van de broccoli’s weten we inmiddels dat ze uit Spanje komen en in Brussel zijn verpakt", legt een woordvoerder van NVWA uit. "Maar veel verder komen we niet. Het wordt niet bijgehouden waar bepaalde broccoli’s vervolgens worden verkocht."

De woordvoer kan zich niet herinneren eerder door een bowachter met een soortgelijk verzoek te zijn benaderd. "Het is een vreemde zaak."