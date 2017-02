Laagste temperatuur ooit gemeten in Qatar

Het meteorologisch instituut van Qatar meldt in een statement dat Qatar te maken heeft met een 'koude golf'. Volgens het instituut daalde de temperatuur 7,5 graad binnen een half uur doordat de windrichting draaide.

Normaal gesproken is het in Qatar juist extreem warm. In de zomer kunnen de temperaturen in de woestijnstaat oplopen tot ruim vijftig graden Celcius. Vanwege die hitte is het WK voetbal dat in 2022 in Qatar wordt gehouden verplaatst van de zomer naar november en december.