Canadees zet gevangenis waarin hij woonde te koop

De eigenaar, Andy Partridge, zei dat de gevangenis in het dorpje Dorchester een impulsaankoop was als vastgoedbelegging, meldt CBC.

De gevangenis was tot ongeveer twintig jaar geleden in gebruik, heeft vijftien cellen, waarvan Partridge een deel gebruikt als bergingsruimte, een grote sportzaal die hij heeft verhuurd aan een sportschool en een buitenplaats die met hoge hekken is omringd.

Op sommige muren zijn nog tekeningen en teksten te zien die door gevangenen gemaakt zijn. Partridge woonde vier jaar op de bovenste verdieping.

Opgehangen

De gevangenis werd waarschijnlijk in 1800 gebouwd en werd enige tijd ook gebruikt om mensen ter dood te veroordelen. Volgens Partridge zijn vele mensen in de gevangenis opgehangen, maar dat vond hij geen probleem toen hij er woonde. "Het was gewoon een dak boven mijn hoofd."

Partridge woont inmiddels niet meer in het complex, maar heeft geen spijt van zijn aankoop. "Ik zou er zo weer op bieden. Het was een interessante tijd toen ik er woonde."

Pensioen

Hij verkoopt het gebouw omdat hij met pensioen wil gaan. De gevangenis staat inmiddels als een flinke tijd te koop en Partridge moest de prijs al twee keer verlagen. Hij vraagt nu 159.000 Canadese dollar (ongeveer 113.000 euro) voor het cellencomplex en zegt geen haast te hebben met de verkoop, maar dat er inmiddels meerdere mensen interesse hebben getoond.