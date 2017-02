Indiër vraagt rechter toestemming voor bloemenregen met helikopter

Opmerkelijk Bom uit Tweede Wereldoorlog gevonden in Kringloopwinkel Assen 96 x gedeeld In een Kringloopwinkel in Assen is woensdag een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Volgens de politie gaat het om een lichte vliegtuigbom. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zal de bom woensdagmiddag meenemen.