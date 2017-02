Sri Lanka arresteert astroloog voor voorspellen dood president

Opmerkelijk Fries ontkomt aan politie in Vlaardingen door verstopplek in spouwmuur 31 x gedeeld Een 24-jarige man uit Franeker is woensdag in Vlaardingen aan de politie ontkomen door zich te verstoppen in een spouwmuur. Omdat de verdachte vervolgens vast kwam te zitten, belde zijn partner de hulpdiensten om de voortvluchtige te laten bevrijden.