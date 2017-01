Britse universiteit zoekt Lego-hoogleraar

Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich tot vrijdag aanmelden, schrijft de Britse krant The Guardian.

Niet alleen krijgt de hoogleraar een keurig salaris - bijna 84.000 pond (ruim 95.000 euro) - , hij of zij gaat ook leiding geven aan het Centre for Research on Play in Education, Development and Learning (PEDAL).

Waarde

''De waarde van spelen is relatief weinig onderzocht'', aldus hoogleraar Anna Vignoles, de interim-directeur van PEDAL. ''Je hebt mensen die beweren dat het leren verbetert, dat het belangrijk is, dat het goed is voor het welzijn van kinderen. Dat zou allemaal waar kunnen zijn, maar er is opmerkelijk weinig bewijs voor. Het doel van het PEDAL-centre is om gedegen onderzoek te doen naar het belang van spelen en hoe spelend leren kan worden gebruikt om de resultaten van leerlingen te verbeteren.''

De Lego Foundation, die voor een kwart eigenaar is van speelgoedfabrikant Lego, mag niet beslissen wie er wordt aangesteld, maar betaalt wel de kosten. Er is al 4 miljoen pond overgemaakt aan de universiteit.