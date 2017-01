Brandweerman ramt woning tijdens eerste rit naar brand Teuge

Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer. De brandweerwagen vloog uit de bocht, kantelde en schoof door tegen een woning aan. Twee brandweerlieden raakten lichtgewond.

De tankwagen was op weg naar een brand in een autoshowroom in Teuge. Bij het ongeluk liep de pui van het huis schade op en de brandweerwagen raakte zwaar beschadigd.

De bluswagen, met 16.000 liter water aan boord, moest eerst worden leeggetankt voordat de wagen overeind kon worden getakeld. Na vier uur is het voertuig weggesleept.

Kolos

"Het is niet zo dat de brandweerman geen ervaring had met het rijden in een brandweerwagen, alleen nog nooit bij een uitruk", legt een woordvoerder van de brandweer uit. "Het is toch een kolos met toeters en bellen waarmee je de weg op gaat. We bereiden chauffeurs daar goed op voor. Als het licht dan op groen gaat bij een uitruk moet je er klaar voor zijn, ongeacht je rijervaring."

Voordat een brandweerman achter het stuur mag wordt hij kritisch beoordeeld en getest volgens de woordvoerder. "De brandweerman heeft tijdens les ook veel vaker een brandweerwagen bestuurd. Pas als hij voldoende capabel is, mag hij de weg op."