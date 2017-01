Romeinse aanlegsteiger te zien door lage waterpeil Maas

Ton van der Zanden van de werkgroep archeologie in Cuijk zegt tegen Omroep Brabant dat al langer bekend was dat er resten van een historische aanlegsteiger in de Maas stonden.

Er werd in 2013 al eens onderzoek naar gedaan naar de overblijfselen van de steiger. In de nieuwe Maaskade is bij Cuijk ook een gat open gelaten vanwege het erfgoed.

Dat het water in de Maas zo ver is gezakt dat de steiger nu te zien is, komt door een aanvaring met een stuw bij Grave.