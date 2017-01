Voortvluchtige Braziliaan plaatst selfies op Facebook

Brayan Bremer ontsnapte zondag tijdens rellen in een gevangenis in Manaus. Sindsdien gebruikt hij zijn Facebook-account om op te scheppen over zijn ontsnapping, schrijft de BBC.

De man zat vast voor betrokkenheid bij een overval. Op een van de selfies is hij te zien met een andere man in een jungle-achtige omgeving. De Braziliaanse politie zegt dat de andere man inmiddels is opgepakt.

Bremer is een van de 72 gevangenen die zondag ontsnapten uit de Antonio Trindade-gevangenis. Een paar uur later wisten uit een andere gevangenis in Manaus nog eens 112 mensen te ontsnappen. Bij de hevige rellen kwamen 56 mensen om het leven.

Rivaliserende drugsbendes kregen het met elkaar aan de stok. Het is een van de ergste geweldsincidenten sinds jaren in de overvolle Braziliaanse gevangenissen. De politie heeft inmiddels veertig voortvluchtigen weer in de kraag weten te vatten.