Stichting neemt extra maatregelen na veranderen Hollywood Sign in 'Hollyweed'

Volgens The Hollywood Reporter worden er extra maatregelen genomen die toezicht houden makkelijker maken. Ook moeten indringers sneller kunnen worden gedetecteerd.

Het is nog altijd niet duidelijk wie het beroemde Hollywood Sign heeft veranderd. De stichting zegt constant bezig te zijn met de verbetering van de veiligheid, maar dat een gebeurtenis zoals dit weekend aantoont dat er altijd ruimte is voor verbetering.

De voorzitter van de stichting meldt bovendien dat deze 'grap' geen uitzondering was. In 1976 werd ook al eens Hollywood veranderd in 'Hollyweed'. De extra maatregelen zijn volgens hem niet alleen nodig om grappen te voorkomen, maar ook voor de veiligheid van de mogelijke grappenmakers. "Het is heel onveilig om op de letters te klimmen."

Een persoon klom in de nacht van zaterdag op zondag de heuvel op en plaatste zeilen over de twee o's om ze te laten lijken op e's. In november werd een voorstel om recreatief wiet te mogen gebruiken goedgekeurd, vanaf 1 januari 2018 mag wiet voor recreatief gebruik legaal worden verkocht.