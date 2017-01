Vandaal verandert beroemd Hollywood Sign in 'Hollyweed'

In november werd een voorstel om recreationeel wiet te mogen gebruiken goedgekeurd, vanaf 1 januari 2018 mag wiet voor recreationeel gebruik legaal worden verkocht. De politie spreekt van een nieuwjaarsgrap.

Een persoon klom de heuvel op en plaatste zeilen over de twee o's om ze te laten lijken op e's, zegt een woordvoerder tegen The Hollywood Reporter. De gebeurtenis is vastgelegd op camera's en de politie onderzoekt de zaak.

Het is niet voor de eerste keer dat vandalen het beroemde Hollywood-teken aanpakken. In 1976 werd 'Hollywood' ook al een keer veranderd in 'Hollyweed'. Toen de paus Los Angeles bezocht in 1984 werd één l afgeplakt, zodat er 'Holywood' stond.

Peg Entwistle

Het Hollywood Sign bestond oorspronkelijk uit meer letters. Aan het begin van de twintigste eeuw plaatste een makelaar de tekst 'Hollywood Land' in de heuvels om het gebied te promoten bij potentiële kopers. De letters 'Land' werden later verwijderd, maar de naam van de stad zelf werd gekoesterd als een iconisch monument.

Het deel van Griffith Park waar het bord staat, is overigens afgesloten voor publiek. De toegang tot het bord werd al in de jaren dertig van de vorige eeuw bemoeilijkt nadat de worstelende actrice Peg Entwistle in 1932 zelfmoord pleegde door van de H te springen.