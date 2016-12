Amerikaanse agent 'straft' jonge wietgebruiker met push-ups

Het filmpje waarop te zien is dat de jongen aan het opdrukken is, is inmiddels al honderden keren gedeeld.

Agent Eric Ball uit Arlington (Texas) was in de buurt van een bioscoop, toen iemand hem wees op een tiener die wiet aan het roken was. De jongen was net klaar met roken toen hij werd betrapt door de agent. Volgens Chris Cook van het politiebureau was de tiener respectvol naar de agent toe en toonde hij berouw.

Ball kon de jongen aanhouden, maar besloot voor een andere aanpak te kiezen. Hij mocht kiezen tussen tweehonderd push-ups of naar de gevangenis. De tiener besloot voor het eerste te kiezen. Het is niet bekend of hij dat aantal ook daadwerkelijk heeft gehaald.

Zijn moeder zat in de bioscoop en was de agent achteraf dankbaar, zegt Cook. "Ze zei dat hij wat haar betreft meer push-ups mocht doen."