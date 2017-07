Nederlander vast in Turkije wegens beledigen Erdogan

Dat bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken maandag na berichtgeving in dagblad Trouw.

De man is vorige week onmiddellijk bij aankomst op het vliegveld van Istanbul opgepakt. Volgens de aanklacht heeft hij Erdogan op sociale media een ''dief'' en ''dictator'' genoemd. Ook zou hij zich kritisch hebben uitgelaten over de politieke situatie in het land.

De echtgenote en kinderen van de man werden ook opgepakt, maar daarna weer snel vrijgelaten. De man zat vast voor verhoor en is in de loop van vorige week vrijgelaten, maar mag Turkije niet verlaten.

Het ministerie kreeg afgelopen vrijdag een anonieme melding over de arrestatie en zegt de identiteit van de man nog niet te kennen.

Aanhoudingen

Trouw schrijft dat in totaal zeker zeventig Nederlandse staatsburgers vastzitten in Turkije, voornamelijk voor delicten als drugshandel of diefstal.

Zo’n tien Nederlanders worden verdacht van banden met de beweging van de Turkse geestelijke Fethullah Gülen, die volgens Erdogan het brein achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar is. De groep krijgt ter plaatse bijstand van Nederlandse diplomaten.

Afgelopen week hebben de Turkse autoriteiten 1098 mensen opgepakt vanwege mogelijke banden met militante groeperingen of betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Ruim achthonderd daarvan worden in verband gebracht met Gülen.

Turkije heeft in de nasleep van de couppoging meer dan 50.000 mensen aangehouden. Ook zijn circa 150.000 mensen ontslagen of geschorst uit banen in overheidsdienst en de particuliere sector.