Zeven journalisten Turkse oppositiekrant vrijgelaten

Onder de beklaagden die niet zijn vrijgelaten, bevindt zich ook de hoofdredacteur van de krant, Murat Sabuncu.

In totaal stonden zeventien journalisten van Cumhuriyet terecht. Enkelen waren al eerder vrijgelaten in afwachting van hun proces. De zeven medewerkers die vrijdag werden vrijgesproken, zijn verslaggevers en één cartoonist.

De groep werd ongeveer negen maanden geleden opgepakt. De journalisten werden onder meer beschuldigd van "hulp aan terroristen", of "lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie". Er hing hun een straf van maximaal 43 jaar boven het hoofd.

Kritiek

Cumhuriyet is een van de oudste kranten van Turkije. Volgens de aanklager zou het blad de Gülen-beweging, de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en het marxistische Revolutionair Volksbevrijdingsleger (DHKP/C) steunen. Reporters Without Borders, dat zich inzet voor persvrijheid, wijst er in een verklaring op dat de redactie zich juist vaker kritisch uitlaat over die verschillende organisaties.

Daarnaast publiceert de krant ook kritische artikelen over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

De journalisten van Cumhuriyet zijn niet de enigen die door de autoriteiten worden aangepakt. Eerder deze maand werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen voormalige medewerkers van de staatsomroep TRT.

Sinds de mislukte couppoging in Turkije een jaar geleden, zijn in het land duizenden mensen ontslagen of geschorst uit banen in overheidsdienst en werden velen aangehouden omdat zij bij de poging tot staatsgreep betrokken zouden zijn geweest. De regering van Erdogan wijst vooral naar de in ballingschap wonende Fethullah Gülen als de aanstichter van die mislukte coup.