Erdogan wil nog steeds doodstraf invoeren in Turkije

Veel Turken gingen naar de brug over de Bosporus in Istanbul. Die brug is symbool gaan staan voor het verzet tegen de staatsgreep. President Recep Tayyip Erdogan onthulde een monument voor de ongeveer 250 mensen die omkwamen bij het tegengaan van de coup.

De Turkse president heeft tijdens een toespraak op de brug herhaald dat hij bereid is om de doodstraf weer in te voeren. Als het parlement dat wil, zal hij de wet daarvoor ondertekenen, zei hij.

Vele aanhangers juichten hem toe. Zij eisten met spreekkoren dat de aanstichters van de putsch ter dood veroordeeld kunnen worden. Meerdere aanhangers van de Turkse leider hadden behalve de gebruikelijk vlaggen een strop meegebracht.

Ook in het parlement is het afslaan herdacht. Leiders van de Turkse oppositiepartijen uitten scherpe kritiek op de regering van Erdogan. In plaats van een snelle normalisering na te streven, heeft zij "een permanente noodtoestand geschapen" en de rechtspraak "vernietigd", zei Kemal Kilicdaroglu van de CHP. Later zal Erdogan het parlement toespreken.

Na de coup

Sinds de coup is er veel gebeurd in Turkije: 150.000 mensen zijn (al dan niet tijdelijk) ontslagen en meer dan 50.000 mensen zitten vast vanwege vermeende betrokkenheid bij de coup. Volgens critici binnen en buiten Turkije behoren de ontslagen en arrestaties tot een poging om dissidenten de mond te snoeren.

Ook heeft Erdogan sinds april dit jaar meer macht, doordat 51,4 procent van de stemmen in een Turks referendum voor een grondwetswijziging was die dit regelde.

Op 15 juli 2016 probeerden soldaten de macht te grijpen in Turkije. Dat mislukte mede doordat Erdogan-aanhangers na een oproep van de president de straat op gingen. 15 juli is in Turkije uitgeroepen tot een nationale feestdag.