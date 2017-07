Kabinet verbiedt Turkse vicepremier te komen voor coupherdenking

Türkes wil te gast zijn bij een herdenking van de Unie van Europese Turkse Democraten (UETD) in congrescentrum Orpheus.

Het kabinet acht echter een bezoek van een Turkse bewindsman aan Nederland op dit moment niet gewenst.

Volgens het kabinet is het "gezien de huidige omstandigheden in de bilaterale relatie tussen onze landen" niet gewenst dat Türkes of een ander lid van het kabinet naar Nederland komt.

Spanningen

In maart van dit jaar leidde de voorgenomen komst van twee Turkse ministers die in Nederland campagne wilden voeren voor het Turkse referendum tot een diplomatieke rel. Bij het referendum mochten Turkse burgers zich uitspreken over een reeks maatregelen die de Turkse president Erdogan nog meer macht geven.

Minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavosoglu kreeg geen toestemming in Nederland te landen en minster van Familiezaken Fatma Kaya werd weggestuurd uit Rotterdam en terug naar Duitsland begeleid.

De beslissing dat de Turkse vicepremier nu niet welkom is volgens het kabinet "een logisch gevolg van de gebeurtenissen in maart".

Herdenking

De bijeenkomst op 11 juli is volgens het UETD een herdenking van de mislukte couppoging op 15 juli vorig jaar, die door ingrijpen van aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan werd verijdeld.

Sinds de mislukte coup heeft Erdogan vele tienduizenden tegenstanders opgepakt en vastgezet, zoals leden van oppositiepartijen, journalisten en rechters. Ook heeft hij de persvrijheid en de vrijheden van minderheden flink ingeperkt. Deze acties hebben geleid tot veel kritiek van de internationale gemeenschap.