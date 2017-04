Turkse oppositie naar rechter om uitslag referendum

De zaak is vooral gericht tegen het besluit van de landelijke kiesraad om ongestempelde stembiljetten toe te laten terwijl dat wettelijk niet mag.

De Turkse hoge kiesraad (YSK) heeft eerder alle klachten van oppositiepartijen over de gang van zaken bij het referendum zondag afgewezen. Ook het formele verzoek van de belangrijkste oppositiepartij om de uitslag ongeldig te verklaren werd van tafel geveegd.

De Turkse kiezers stemden zondag in een referendum met nipte meerderheid in met het uitbreiden van de presidentiële bevoegdheden.

Totalitaire staat

De oppositie zei zich niet neer te leggen bij de uitslag van het referendum. Door het referendum krijgt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan veel meer macht.

Erdogan zelf ontkent dat Turkije afdrijft richting een totalitaire staat. "Waar een dictatuur bestaat, heb je geen presidentieel systeem nodig." Dat zegt Erdogan in een woensdag gepubliceerd interview met CNN.

Het stoort Erdogan niet dat slechts 51,4 procent van de stemmers het ja-kamp steunde. "Het maakt niet uit of je wint met 1-0 of 5-0. Het belangrijkste is dat je het spel wint", zegt de president, die verwees naar zijn sportachtergrond.

Transformatie

Erdogan benadrukte niet gemotiveerd te zijn door een verlangen zijn persoonlijke macht uit te breiden. Hij verklaarde vooral het politieke systeem te willen verbeteren. Hij sprak over een "transformatie in de democratische geschiedenis van Turkije".

De president noemt het oneerlijk dat critici beweren dat een democratische stembusgang een dictator kan voortbrengen. "Dat is oneerlijk richting de persoon die wordt gekozen", zei Erdogan. "En het getuigt evenmin van veel respect voor de kiezer."

Oneerlijke omstandigheden

Maandag concludeerde de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) dat het referendum onder oneerlijke omstandigheden was verlopen. Volgens de Turkse minister Mevlüt Çavuşoğlu (Buitenlandse Zaken) is het kritische rapport niet objectief. De bewindsman vermoedt dat met opzet fouten zijn opgenomen in de tekst.

''Het OVSE-rapport is onbetrouwbaar'', stelde Çavuşoğlu woensdag op een persconferentie in Ankara. ''Hun waarnemingen missen objectiviteit en zijn erg partijdig.'' De waarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa hadden geconcludeerd dat de voor- en tegenstanders geen gelijke kansen hadden.