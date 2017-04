Erdogan ontkent dat Turkije een totalitaire staat wordt

Dat zegt Erdogan in een woensdag gepubliceerd interview met CNN. De Turkse kiezers stemden zondag in een referendum met nipte meerderheid in met het uitbreiden van de presidentiële bevoegdheden.

Het stoort Erdogan niet dat slechts 51,4 procent van de stemmers het ja-kamp steunde. ''Het maakt niet uit of je wint met 1-0 of 5-0. Het belangrijkste is dat je het spel wint'', zegt de president, die verwees naar zijn sportachtergrond.

Erdogan benadrukte niet gemotiveerd te zijn door een verlangen zijn persoonlijke macht uit te breiden. Hij verklaarde vooral het politieke systeem te willen verbeteren. Hij sprak over een ''transformatie in de democratische geschiedenis van Turkije''.

De president noemt het unfair dat critici beweren dat een democratische stembusgang een dictator kan voortbrengen. ''Dat is oneerlijk richting de persoon die wordt gekozen'', zei Erdogan. ''En het getuigt evenmin van veel respect voor de kiezer.''

Kiesraad

Ondertussen buigt de Turkse hoge kiesraad (YSK) zich woensdag over de klachten die zijn binnengekomen over het referendum . Ook het verzoek de uitslag van de volksraadpleging ongeldig te verklaren, komt dan volgens de Turkse zender NTV aan bod.

De instantie kreeg na de volksraadpleging een storm aan kritiek over zich heen, onder meer vanwege het besluit om zondag ook stembiljetten zonder officiële stempel goed te keuren. Dat was volgens Turkse juristen strijdig met de wet.

De oppositie zei zich niet neer te leggen bij de uitslag van het referendum. Oppositiepartij CHP diende het verzoek in om de uitslag ongeldig te laten verklaren. De vicevoorzitter van de partij, Bülent Tezcan, verklaarde daarbij dat het aantal ''verdwenen stemmen'' tijdens het referendum ''ongekend'' is voor Turkse verkiezingen.