Noodtoestand Turkije voor derde maal verlengd

Dat melden staatspersbureau Anadolu en CNN Türk daags na de veelbesproken regeringszege in het referendum over de grondwetswijziging. President Recep Tayyip Erdogan had daar eerder op de dag om gevraagd.

Verlenging van de noodtoestand is volgens de veiligheidsraad nodig ''ter bescherming van onze democratie, de rechtsstaat en de rechten en vrijheden van onze burgers''. Later ging ook het kabinet akkoord. Dat was een formaliteit.

De huidige noodtoestand zou gelden tot 19 april. In januari werd de noodtoestand voor het laatst verlengd. Toen waren de aanslagen die Turkije troffen de aanleiding voor verlenging. Het bloedbad in de chique nachtclub in Istanbul tijdens de nieuwjaarsviering was de laatste in een rij.

Noodtoestand

Het uitroepen van de noodtoestand betekent volgens de Turkse grondwet dat fundamentele rechten kunnen worden beperkt of tijdelijk niet meer gelden.

President Erdogan kan verregaand per decreet regeren. Zo kan er een avondklok worden ingesteld, kunnen media worden beperkt, kunnen burgers preventief gefouilleerd worden en kan de overheid spullen in beslag nemen.

Het laatste woord over de nieuwe verlenging is formeel aan het Turkse parlement, waarin de AK-partij van Erdogan ook de dienst uitmaakt. Dat komt dinsdag voor het eerst na de volksraadpleging bijeen.