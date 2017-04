Nipte meerderheid Turkije stemt voor grondwetswijziging

Bijna 99 procent van de stemmen is geteld. 51,3 procent heeft 'ja' gestemd. 86 procent van de Turken is naar de stembus gegaan. President Erdogan heeft de overwinning al geclaimd.

Volgens de eerste prognoses leek Erdogan op een ruime winst af te stevenen. Echter, hoe meer stemmen er werden geteld, hoe dichter het ja- en nee-kamp bij elkaar kwamen te liggen. Vooral de uitkomst in de stad Istanbul had grote invloed op de stand, daar werd veel 'nee' gestemd.

De Turkse vicepremier Veysi Kaynak had verwacht dat er meer Turken voor het referendum zouden stemmen, zo zei hij tegen journalisten in Ankara. Volgens Erdogan is de uitslag van het referendum helder.

Yildirim

Premier Binali Yildirim zei voor een menigte op het hoofdkwartier van de AK-partij dat "Turkije een nieuw hoofdstuk heeft geopend in de geschiedenis van de democratie in het land."

Hij bevestigde dat de "onofficiële resultaten" hebben aangetoond dat er voor de grondwetswijziging is gestemd, die meer bevoegdheden geeft aan de president. De focus ligt volgens hem nu bij de verkiezingen in 2019.

Turkse Nederlanders

De Turkse Nederlanders, die vorige week naar de stembus mochten, hebben anders gestemd volgens data van Anadolu.

69,9 procent van de Turkse Nederlanders stemde voor de machtsuitbreiding van Erdogan, tegen 30,1 procent tegenstemmers. Gemiddeld stemde 59,1 procent van de Turken in het buitenland 'ja' en 40,9 procent 'nee'.

Volgens Anadolu komen de meeste ja-stemmen in Turkije uit de regio Centraal-Anatolië. In de kustregio's aan de Egeïsche Zee en in het overwegend Koerdische zuidoosten is het meest 'nee' gestemd.

Stempels

De Republikeinse Volkspartij (CHP) heeft al om een hertelling gevraagd. De Turkse kiesraad besloot op het laatste moment om stembiljetten zonder officiële stempel ook mee te tellen. Dat leidt volgens oppositiepartij CHP tot serieuze twijfels over legitimiteit.

Er waren veel klachten binnengekomen bij de kiesraad over medewerkers bij stembureaus die de biljetten geen stempel hebben gegeven. De raad besloot daarom een aantal uren voor het sluiten van de stembussen om ook deze ongestempelde biljetten mee te tellen.

"De kiesraad heeft hiermee fraude toegestaan", zegt CHP-voorzitter Bulent Tezcan zondag tegen journalisten.

Verdeeld

De pro-Koerdische HDP stelde dat volksraadpleging met zoveel tegenstemmers duidelijk heeft gemaakt hoezeer de Turkse gemeenschap verdeeld is.

Een woordvoerder zei dat het feit dat de partijleiders in de gevangenis zitten en dat het referendum is gehouden terwijl de noodtoestand is uitgeroepen een schaduw werpt over de legitimiteit van de stembusgang.

President

Het referendum gaat over achttien wijzigingen van de Turkse grondwet, die het parlementair systeem moeten omvormen tot een presidentieel systeem. Het ambt van premier komt te vervallen en wordt vervangen door een of meerdere vice-presidenten.

De ambtstermijn voor zowel parlementariërs als de president gaat van vier naar vijf jaar en de president wordt dan direct gekozen door de kiezers. Een president mag maximaal twee termijnen regeren.