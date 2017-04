Prognose toont kleine winst voor ja-kamp na referendum Turkije

De stemlokalen sloten om 16.00 uur Nederlandse tijd. Niet veel later maakten Turkse nieuwszenders bekend dat 63 procent van de stemmers 'ja' heeft gestemd.

Op dat moment waren een kwart van de stemmen geteld. Inmiddels is negentig procent van de stemmen geteld en loopt de ruime winst terug naar 52,8 procent voor het ja-kamp. De opkomst was volgens Haberturk TV 86 procent.

Turkse Nederlanders

De Turkse Nederlanders hebben anders gestemd, zo was te zien op televisiezender A Haber.

76,7 procent van de Turkse Nederlanders stemde voor de machtsuitbreiding van Erdogan, tegen 23,3 procent tegenstemmers.

Volgens staatspersbureau Andolu komen de meeste ja-stemmen in Turkije uit de regio Centraal-Anatolië. In de kustregio's aan de Egeïsche Zee en in het overwegend Koerdische zuidoosten is het meest 'nee' gestemd.

Stempels

De Republikeinse Volkspartij (CHP) heeft al vraagtekens gezet bij de uitslag. De Turkse kiesraad besloot op het laatste moment om stembiljetten zonder officiële stempel ook mee te tellen. Dat leidt volgens oppositiepartij CHP tot serieuze twijfels over legitimiteit.

Er waren veel klachten binnengekomen bij de kiesraad over medewerkers bij stembureaus die de biljetten geen stempel hebben gegeven. De raad besloot daarom een aantal uren voor het sluiten van de stembussen om ook deze ongestempelde biljetten mee te tellen.

"De kiesraad heeft hiermee fraude toegestaan", zegt CHP-voorzitter Bulent Tezcan zondag tegen journalisten. De mensenrechtenorganisatie IHD constateerde eveneens onregelmatigheden. In vijf provincies zouden waarnemers de toegang tot de stemlokalen zijn geweigerd.

Machtsuitbreiding

Ruim 55 miljoen kiezers brachten zondag hun stem uit. Turken die 'ja' stemmen, stemmen onder andere voor de machtsuitbreiding van Erdogan. Hij zou onder de nieuwe regels tot 2029 president kunnen blijven.

Het parlement krijgt in Erdogans staatshervorming een bescheiden rol en de post van premier verdwijnt. Erdogan zegt dat de grote problemen beter kunnen worden aangepakt door een president met verregaande bevoegdheden.

In de huidige grondwet is de president een ceremoniële figuur. De premier leidt de regering en het parlement gaat over de wetgeving.

Erdogan

Erdogan heeft zondagochtend zelf ook zijn stem uitgebracht in een school vlakbij zijn huis in Istanbul. "Als God het wil, zullen de Turken de weg vrijmaken voor snelle vooruitgang", sprak de president.