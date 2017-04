Doden na schietpartij bij stembureau in Turkije op dag van referendum

Bij een schoolgebouw dat wordt gebruikt als stembureau zijn zondag schoten gelost, melden bronnen binnen de veiligheidsdienst. Dat gebeurde in de provincie Diyarbakir in het zuidoosten van het land.

Waarom er geschoten is, is onduidelijk. De Turkse krant Hurriyet schrijft dat een "verschil in politieke overtuiging" de aanleiding van het incident is geweest.

Zaterdagnacht pleegden Koerdische militanten ook al een aanslag op een voertuig van een lokale vertegenwoordiger van de AK-partij, de partij die in Turkije aan de macht is. Een bewaker kwam daarbij om het leven. Er werden 17 mensen opgepakt voor de aanslag.

Peilingen

Ruim 55 miljoen kiezers brengen zondag hun stem uit. Volgens voorlopige peilingen staat het ja-kamp nipt aan kop.

De peilingen zijn echter niet betrouwbaar. Er zijn signalen dat nee-stemmers niet tegen peilers durven te zeggen dat ze nee hebben gestemd. Dit uit angst voor represailles.

NOS-correspondent Lucas Waagmeester stelt dat ook opiniepeilers onder druk worden gezet om niet te duidelijke voorspellingen te doen.

Machtsuitbreiding

Turken die 'ja' stemmen, stemmen onder andere voor de machtsuitbreiding van Erdogan. Hij zou onder de nieuwe regels tot 2029 president kunnen blijven.

Het parlement krijgt in Erdogans staatshervorming een bescheiden rol en de post van premier verdwijnt. Erdogan zegt dat de grote problemen beter kunnen worden aangepakt door een president met verregaande bevoegdheden.

In de huidige grondwet is de president een ceremoniële figuur. De premier leidt de regering en het parlement gaat over de wetgeving.

Erdogan

Erdogan heeft zondagochtend zelf ook zijn stem uitgebracht in een school vlakbij zijn huis in Istanbul. "Als God het wil, zullen de Turken de weg vrijmaken voor snelle vooruitgang", sprak de president.