Minstens twintig Turkse Nederlanders vast in Turkije

Eerder had Buitenlandse Zaken gemeld dat ongeveer tien Turkse Nederlanders niet mogen vertrekken.

Het gaat om twintig mensen ''met verschillende achtergronden", aldus Ploumen. Zij hebben consulaire bijstand gevraagd bij de ambassade in Ankara. ''We werken aan een oplossing voor die mensen en of die in zicht is, is nog even moeilijk te zeggen."

Vermoedelijk is het aantal mensen dat niet weg kan groter. ''De inschatting is dat er een grotere groep mensen is die niet specifiek om bijstand heeft gevraagd, maar die zich wellicht niet vrij voelt om Turkije te verlaten", zei de bewindsvrouw. Ze verving minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken tijdens het vragenuurtje.

Discretie

Er zijn ook mensen die Turkije wel hebben kunnen verlaten. Om hoeveel het gaat is volgens Ploumen niet duidelijk. Niet alle mensen melden zich met een probleem en ook niet iedereen laat weten dat problemen zijn opgelost. Mensen die om bijstand vragen willen graag dat er discreet actie wordt ondernomen.

Het is niet in alle gevallen duidelijk waarom de mensen Turkije niet mogen verlaten. ''Niet alle mensen geven alle redenen en achtergrondinformatie.'' Het is volgens de minister soms ook moeilijk contact te houden bijvoorbeeld omdat niet alle gegevens worden achtergelaten.

Gülen

Vorige week zei het ministerie van Buitenlandse Zaken nog dat het voornamelijk gaat om mensen die betrokken zouden zijn bij de Gülen-beweging. Die wordt er door de Turkse regering van verdacht achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar juli te zitten.