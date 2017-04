Turkije rekent nog altijd op excuses om weigeren ministers

Volgens Yeneroglu rekent Turkije nog steeds op verontschuldigingen nadat Nederland twee ministers verbood om campagne te voeren voor het Turkse referendum. Premier Mark Rutte heeft eerder gezegd dat die excuses er niet komen.

De beslissing om beide ministers de toegang tot het land te ontzeggen leidde tot rellen tussen aanhangers van Erdogan en de politie in Rotterdam. ''Ik was erbij, die avond," zegt Yeneroglu woensdag in Trouw. "De dagen daarna heb ik veel mensen bezocht, onder wie vrouwen die door de politie geslagen zijn. Zij verwachten een verklaring. En excuses, omdat zij onrechtmatig behandeld zijn. Ook van de burgemeester''.

Volgens de parlementariër heeft het optreden van de politie de internationale reputatie van Nederland "zwaar beschadigd".

Campagne

Yeneroglu voert namens de Turkse president campagne in Europa voor het Turkse referendum. Vanaf woensdag mogen Turkse Nederlanders stemmen over de grondwetswijziging, die Erdogan meer macht geeft. Volgens Yeneroglu is er van die campagne in Nederland niets terecht gekomen.

"Campagne? We hebben geen campagne kunnen voeren. We hebben flyers uitgedeeld, maar onze bijeenkomsten zijn afgelast. In Nederland, dat altijd stond voor de vrijheden van vereniging en meningsuiting." Verder hekelt hij de retoriek van PVV-leider Geert Wilders, die volgens Yeneroglu door de Nederlandse regering wordt overgenomen.

Srebrenica

Daarnaast nuanceert de parlementariër uitspraken van Erdogan, die Nederland onder meer een "nazi-overblijfsel noemde" en ons land verantwoordelijk hield voor de dood van achtduizend moslims in Srebrenica. Volgens Yeneroglu was de beslissing om de twee Turkse ministers de toegang tot het land te ontzeggen "niet rechts-populistisch, maar rechts-extremistisch en racistisch".

Maar hij vindt ook dat de retoriek van zijn president "moet worden getemperd" en hij roept op om na het referendum de banden tussen beide landen te herstellen.

Yeneroglu vindt dat Nederland en Turkije een goede relatie nodig hebben met de vijfonderdduizend mensen met een Turkse achtergrond die hier wonen en de 1 miljoen Nederlanders die in Turkije op vakantie gaan.