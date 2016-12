PvdA en D66 willen opheldering over NOS-blokkade in Turkije

Beide partijen vinden het ontoelaatbaar dat de online nieuwsdiensten van de NOS uit de lucht zijn gehaald en hebben Koenders donderdag schriftelijk om een reactie gevraagd.

"Dit is censuur van de Turkse overheid en volledig in strijd met de vrijheid van media", zegt PvdA-Kamerlid Marit Maij.

D66 wil dat Koenders de kwestie in de Europese Unie aankaart om via die weg tot een veroordeling te komen. "Erdogan laat weer zien dat hij maling heeft aan de vrijheid van meningsuiting. Daarmee komt hij steeds verder af te staan van de Europese waarden", laat D66'er Kees Verhoeven weten.

Beelden

Sinds woensdag zijn de app en de website van de NOS niet meer bereikbaar. De oorzaak is het uitzenden van de moord op de Russische ambassadeur in Turkije maandag.

Op beelden is te zien hoe de Russische ambassadeur Andrej Karlov van achteren wordt neergeschoten. De beelden, die de NOS via een persbureau in handen kreeg, gingen al snel de wereld over.

Veel internationale media namen de beelden van de NOS over. Ook op sociale media was de video van de Nederlandse omroep te zien.

Blokkade

De Turkse autoriteiten kondigden na de moord maandag aan verschillende media te blokkeren. Media in Turkije mogen niet over de moord schrijven of de gebeurtenis op een andere manier belichten.

Media in Turkije hebben vaker te maken met dergelijke blokkades. Ook sociale media als Facebook en Twitter zijn daardoor (korte tijd) niet te bereiken. Meestal duren de blokkades een paar dagen.