Erdogan overtuigd dat moordenaar ambassadeur Gülen-lid was

Erdogan zei dat dit onder meer blijkt uit de plek waar de verdachte onderwijs heeft gekregen en uit de relaties die hij onderhield.

De Russische ambassadeur werd maandag doodgeschoten door een Turkse politieagent in burger tijdens de opening van een tentoonstelling in de Turkse hoofdstad. De agent zou tegen de Russische militaire interventie in Syrië zijn geweest.

De Turkse veiligheidsdienst spraken meteen na de schietpartij van "sterke signalen" dat de dader banden had met Gülen.

Een adviseur van de islamitische geestelijke noemde de insinuatie dat Gülen erbij betrokken is belachelijk en zegt dat het een excuus is voor de slechte beveiliging. Gülen zelf heeft de aanslag inmiddels sterk veroordeeld. Ook de Veiligheidsraad van de VN heeft de aanslag veroordeeld en spreekt van een terreurdaad.

Coup

In verband met de mislukte coup tegen Erdogan zitten ongeveer 40.000 mensen in voorlopige hechtenis. De autoriteiten lieten woensdag weten dat nog eens 2.000 leraren en andere medewerkers van onderwijsinstellingen zijn geschorst wegens mogelijke banden met de coupplegers. Om die reden zijn in de maanden daarvoor al tienduizenden ambtenaren en militairen en leden van de veiligheidsdiensten ontslagen of geschorst.