Rusland en Turkije: Meer terrorismebestrijding na dood ambassadeur

Dat verklaart het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag, nadat maandag de Russische ambassadeur in Turkije, Andrey Karlov, werd doodgeschoten in de Turkse hoofdstad Ankara.

Een schutter, gekleed in pak, schoot de ambassadeur met een pistool in zijn rug tijdens een toespraak bij de opening van een tentoonstelling. De man vuurde nog een aantal kogels af op Karlov, die naar de grond was gezakt. Er raakten bij de aanval nog drie andere mensen gewond, geen van hen ernstig.

Het is nog niet duidelijk wat de motieven van de schutter waren. Verschillende media melden dat hij 'gerechtigheid voor Aleppo' zou hebben geroepen.

Na de schietpartij zijn zes mensen opgepakt. Vijf familieleden en een huisgenoot van de schutter worden dinsdag verhoord.

Provocaties

De ministers van beide landen voerden in de nacht van maandag op dinsdag een telefoongesprek over de kwestie. Sergei Lavrov en Mevlut Cavusgolu onderstreepten ook het belang om provocaties die gericht zijn om de bilaterale betrekkingen te ondermijnen, uit te sluiten. Daarnaast spraken de ministers over de samenwerking in de strijd in Syrië en Irak.

Cavusgolu zal dinsdag een bezoek brengen aan Moskou voor een ontmoeting met zijn Russische en Iraanse collega’s om de crisis in Syrië te bespreken.

Erdogan

De Turkse president Tayyip Erdogan zei dat de moordaanslag bedoeld was om de banden tussen Rusland en Turkije te schaden.

Na een telefoongesprek met de Russische president Vladimir Poetin zei hij dat de samenwerking en de solidariteit in de strijd tegen terrorisme alleen maar sterker is geworden door de moord op de ambassadeur.

Ambassade

De Turkse politie hield ook een man aan die schoten loste in de lucht bij de Amerikaanse ambassade in Ankara. Dat gebeurde enkele uren nadat Karlov werd doodgeschoten. Niemand raakte gewond. De Amerikaanse posten in Turkije blijven dinsdag dicht.

Volgens het Turkse staatspersbureau Anadolu schoot de man 8 à 9 keer in de lucht. Het pistool hield hij verborgen in zijn jas.