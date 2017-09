Aantal cafés in Nederland met 4 procent gedaald

De daling is wel minder sterk dan in de vijf jaar ervoor. In 2007 waren er nog ruim tienduizend cafés.

Drie steden weerstonden de afgelopen tien jaar de dalende trend. In Leeuwarden steeg het aantal cafés met bijna een kwart en ook in Leiden (plus 11 procent) en Den Haag (plus 6 procent) kwamen er meer kroegen bij.

De daling van het aantal cafés komt volgens de onderzoekers onder meer door de toegenomen aandacht voor gezond leven. Zo wordt er minder alcohol gedronken.

Bovendien gaan jongeren tegenwoordig liever naar een festival of blijven ze juist thuis om op de bank een tv-serie te kijken.

Ook de vergrijzing speelt een rol, want ouderen gaan steeds minder vaak naar het café. Van Spronsen & Partners verwacht dan ook dat de komende vijf jaar nog eens 250 tot 275 cafés de deuren moeten sluiten.

Voor dorpscafés zijn er kansen om te overleven door bijvoorbeeld afhaalpunt voor pakketjes of stomerijen te worden. Ook de trend om cafés om te vormen in eetcafés ziet het horeca-adviesbureau als een kans.