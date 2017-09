Fotoboekendienst Albelli koopt Nederlandse concurrent Resnap

Resnap is een startup uit Nijmegen die kunstmatige intelligentie gebruikt om klanten te helpen sneller een fotoboek te ontwerpen. De werknemers van het bedrijf blijven in Nijmegen werken, zegt Albelli.

"De techniek kiest automatisch de beste set foto's en giet deze in een slimme lay-out. Binnen een paar minuten stel je zo een fotoboek samen", zegt het bedrijf.

Albelli, onderdeel van het Amsterdamse Albumprinter, nam eerder al bedrijven over in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is marktleider in Nederland.

Naast het eigen merk Albelli levert het bedrijf ook diensten aan andere bedrijven via zogenoemde 'white label'-producten. De onderneming is onder meer actief in België, Duitsland en Frankrijk.