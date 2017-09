Aantal hotelovernachtingen neemt toe ondanks opkomst verhuursites

NUzakelijk: Tips en achtergronden 'Bedrijf met duidelijke droom loopt voorop in de strijd om talent' De economie trekt aan en steeds meer bedrijven hebben moeite met het vinden van personeel. Veel Nederlanders halen hun neus op voor bepaald soort werk. En willen ze het wel doen, dan kiezen ze niet alleen voor geld of goede voorwaarden. "Het bedrijf met een duidelijk doel, een ideële droom, loopt voorop in de strijd om talent."