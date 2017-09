Marco Aarnink (Print.com): 'Het is nu al uit de hand gelopen'

"Het is nu al uit de hand gelopen. Ik dacht met twee developers een jaar lang aan een bedrijfje te bouwen en wel te zien wanneer het live gaat", vertelt hij aan NUzakelijk. "Maar inmiddels heb ik al acht mensen in dienst. En de druk zit er nu ook flink op."

Aarnink is bekend als de jonge oprichter van Drukwerkdeal dat hij samen met Gert-Jan Voortman startte in 2005. Met een flink goedkoper alternatief en gebruikmakend van de mogelijkheden van het internet, groeide het bedrijf uit tot een succesvolle onderneming.

Nadat Voortman al eerder was uitgestapt, verkocht Aarnink het concern in 2014 aan het Amerikaanse Vistaprint voor 24 miljoen euro plus een extra beloning bij goede resultaten. Aarnink bleef aan als directeur, maar vertrok in 2015 alsnog.

Met zijn nieuw vergaarde fortuin werd hij investeerder in andere ondernemingen, maar het begon toch te kriebelen. Hij keek naar verschillende sectoren om opnieuw in te ondernemen, maar kwam toch weer bij de drukwerksector uit. "Voor mij werd het vrij snel duidelijk dat wat ik miste een combinatie was van eigen productie, een echt maakproduct met e-commerce en productbeleving."

Internetlandschap

Aarnink zegt vooral waarde te hechten aan het moment dat een klant een doosje drukwerk opent en zijn of haar ontwerp en identiteit op een doek of stukje papier ziet staan. Een "wow-moment", noemt hij dat. Te weinig bedrijven doen daar wat mee, vindt de ondernemer. "De meeste bedrijven die er zijn in het huidige internetlandschap verkopen een product en dat is het. Ze verkopen geen beleving."

En internationaal denkt Aarnink hier het verschil in te kunnen maken. Door de domeinnaam Print.com aan te schaffen, richt hij zich ook heel serieus op het buitenland. Volgens de ondernemer is het landschap voor klantbeleving vrij statisch in bijvoorbeeld Duitsland, België en Scandinavië.

"Het internetlandschap algemeen heeft natuurlijk een enorme groei doorgemaakt. Er zijn weinig toetreders geweest in de afgelopen jaren, omdat men denkt dat de markt is verzadigd. Maar dat is niet zo." Ook het aantal bedrijven en consumenten dat online hun producten bestelt, neemt toe. "Die markt groeit ook zodanig dat er altijd wel plek is voor nieuwe toetreders."

Internationaal zakendoen

Hij vertelt één grote droom te hebben: internationaal zakendoen. Kon dat niet beter met Drukwerkdeal? "Je maakt keuzes op het moment dat je er middenin zit. Ik was jong en ik had een ontzettend mooi en groot bedrijf gebouwd. Daar hoorde veel verantwoordelijkheid bij en het was erg kapitaalintensief. Op dat moment heb ik gewoon de beste keuze gemaakt om dat bedrijf en de mensen de continuïteit te kunnen garanderen. Daar heb ik ook geen spijt van, maar toch bleef mijn hart kloppen voor deze industrie."

"Ik zou gewoon heel graag die Nederlandse grens over willen. Daar liggen ook mijn ambities. Nu begin ik in het buitenland ook bij nul. En of je nou Nederland of Oostenrijk of Duitsland ingaat, vanaf nul is dat wel wat makkelijker proberen dan met een groot bedrijf. Een speedboot de haven uit manoeuvreren is nou eenmaal makkelijker dan een passagiersschip. Tuurlijk het is heel spannend. En of het gaat slagen...de tweede keer is de kans natuurlijk wat kleiner. Ik doe het wel met passie en overtuiging en daar kan ik mezelf nooit voor straffen."

Aarnink verkocht Drukwerkdeal in 2014 en bleef er tot 2015 als directeur. Hoe zou hij een nieuwe partij als Print.com beoordelen als hij nog bij Drukwerkdeal zat? "Daar zou ik natuurlijk scherp op zijn. Ik zou goed in de gaten houden wat er gebeurt en van elkaar leren. Maar ik had ook in die tijd met bijna al mijn collega-internetdrukkers in de markt een goede relatie."

Gratis pakket

"Met de meeste grote concurrenten ging ik elk jaar een hapje eten of een drankje doen. We ontmoetten elkaar op beurzen en we kwamen bij elkaar over de vloer. We wisten veel van elkaars bedrijf. Ik denk dat het heel belangrijk is in het zakendoen dat je elkaar de handel gunt en dat je ook weet wat er speelt. Dat hoeft geen bedreiging te zijn, het kan ook versterkend zijn. Je hebt allemaal je eigen klantengroep."

Sinds de oprichting van Drukwerkdeal in 2005 is er wel veel veranderd, legt hij uit. "Toen was het internetlandschap nog zo dat je met een gratis pakket online kon en de website hoefde er allemaal niet heel keurig uit te zien. Maar je kunt nu niet zo online komen en zeker niet met de naam die ik er boven heb hangen in combinatie met mijn eigen naam die eraan gekoppeld is. Het moet gewoon perfect zijn."

In de serie Hollandse Merken spreekt NUzakelijk met de ondernemers achter opkomende en gevestigde Nederlandse merken.

Lees eerdere interviews uit de rubriek