Warner Music koopt Nederlands label Spinnin' Records

Dat bevestigen WMG en Spinnin' Records donderdag na berichtgeving door onder meer Music Business Worldwide. De bedrijven geven geen financiële details prijs.

Als het bedrag klopt, zou de transactie de grootste overname voor WMG sinds de overname van platenlabel Parlophone in 2013 zijn.

Spinnin' Reconds is in 1999 in Hilversum opgericht en is bekend van de muziek van artiesten zoals Armand van Helden, Tiësto, Martin Garrix, Afrojack en Martin Solveig.

Op dit moment horen onder anderen Bob Sinclar, Fedde Le Grand en Throttle bij het label. En het YouTube-kanaal van de onderneming heeft meer dan achttien miljoen abonnees.

Perfecte onderkomen

Medeoprichter Roger de Graaf zal het Nederlandse label als zelfstandig bedrijf binnen WMG runnen. De Graaf noemt Warner Music Group "het perfecte onderkomen" voor zijn bedrijf. Naar verluidt zouden ook Sony en Believe Digital geïnteresseerd zijn geweest in een overname van Spinnin' Records.

Volgens hem gelooft Warner Music in de cultuur en werkwijze van het Nederlandse label. "Zij delen onze visie over de groeimogelijkheden voor Spinnin' door grotere kansen te creëren voor onze artiesten en hun muziek", stelt De Graaf.

Pioniers

Max Lousada die per 1 oktober CEO van WMG wordt, zegt dat De Graaf en zijn team "niet alleen wereldleiders op het gebied van dancemuziek zijn, maar ook pioniers in nieuwe manieren van promotoe en het bouwen van muziekmerken". "Samen zullen we Spinnin's wereldwijde netwerk van hitmakers, dj's, producenten, songwriters en miljoenen gepassioneerde fans verder uitbreiden.

"Spinnin' Records is een bedrijf dat is gebouwd voor het streaming tijdperk, waar de lijnen tussen een lokale en een wereldwijde hit, evenals het onderscheid tussen marketing en commercie aan het vervagen zijn", reageert CEO Stu Bergen, verantwoordelijk voor de internationale commerciële diensten van WMG.

"Voor beide bedrijven zal deze overname nieuwe deuren openen voor onze artiesten, ons wereldwijde bereik uitbreiden en een frisse manier van denken meebrengen."

Eelko van Kooten

"Medeoprichter Eelko van Kooten heeft besloten het bedrijf te verlaten om zijn interesses in andere vakgebieden verder te ontplooien", stelt Spinnin' Records donderdag in een persverklaring.

Van Kooten noemt het "een mooi moment om terug te treden". "Met gevoelens van trots en vreugde kijk ik terug op 25 mooie jaren in de muziekindustrie", stelt hij. "Terwijl ik uitkijk naar de volgende fase in mijn leven heb ik het volste vertrouwen in het team, dat zij verder zullen groeien en dat Spinnin’ ook in de toekomst succesvol zal zijn."

"Zijn kennis en leiderschap hebben veel betekend en hij zal dan ook voor altijd deel uitmaken van de Spinnin' familie", zegt De Graaf over Van Kooten.