Podcast: Hoe startup Bolt inspeelt op naderend einde benzinescooter

'Ons eerste miljoen ging op tot de laatste cent'

In deze podcast spreken we oprichter Bart Jacobsz Rosier over het opzetten van zijn bedrijf en de financiering van zijn softwarescooter. Bolt Mobility haalde al 3 miljoen euro aan financiering op voor een product dat volgend jaar op de markt moet komen. "We hebben behoorlijk onderschat hoe lang het duurt om een hardware-product naar de markt te brengen", vertelt Jacobsz Rosier.

Er is veel geld nodig om de scooter in productie te krijgen. Het bedrijf liet vorig jaar weten wel 15 miljoen euro aan crowdfunding op te willen halen om dat te bereiken. "Ons eerste miljoen ging op tot de laatste cent. Het lukt ons vrij goed om investeerders te vinden, maar niet iedereen heeft zomaar een ton op de plank liggen."

Over Bolt Mobility

Bolt Mobility: Elektrische scooters

Oprichters: Marijn Flipse, Bart Jacobsz Rosier

Oprichting: 2014

