Dit wordt de week voor ondernemers

Koningin Máxima is maandag aanwezig bij de uitreiking van de LOEY Awards; de prijzen voor de beste online ondernemer van het jaar. De koningin woont de uitreiking bij als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering.

Het is de achtste keer dat de prijzen worden uitgereikt. Het evenement vindt plaats in The Cloud in Amsterdam. Vorig jaar ging Bas Beerens van Wetransfer er met de prijs vandoor. Via Wetransfer kunnen grote bestanden verstuurd worden via e-mail.

Miljonairs

Hoeveel miljonairs telde Nederland in 2015? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dit dinsdag bekend. Het gaat om de stand van het aantal miljonairs en de omvang van hun vermogen op 1 januari 2015.

In 2014 herbergde ons land 107.700 miljonairs, vijfduizend meer dan in het voorgaande jaar. In totaal had 1,4 procent van de Nederlandse huishoudens een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Gezamenlijk hadden zij 340 miljard euro aan vermogen.

Competitie

Vijf startups hebben donderdag kans op het winnen van een financiële injectie van 500.000 euro in de Postcode Lottery Green Challenge 2017. Daaronder ook het Nederlandse Lightyear, een nieuw Nederlands automerk dat is opgericht door voormalige studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast maken Glowee, Pond, ARED en EarthEnable kans op de prijs.

Voor de jaarlijkse competitie, die groene startups een steuntje in de rug wil geven, hadden zich ditmaal 515 ondernemers vanuit 89 landen aangemeld.

Koppert

Koning Willem-Alexander is donderdagochtend aanwezig bij de viering van het 50-jarige jubileum van Koppert Biological Systems.

Hij opent dan meteen het nieuw ontwikkelde Experience Centre, dat het familiebedrijf heeft gebouwd. Dit informatiecentrum is bedoeld voor bijvoorbeeld telers, studenten, onderzoeksinstellingen en overheden uit binnen- en buitenland. Koppert richt zich op biologische gewasbescherming en verduurzaming van de teelt.

Air Berlin

Partijen die interesse hebben in het failliete Duitse luchtvaartconcern Air Berlin, moeten uiterlijk vrijdag een bieding hebben ingediend. Ook vindt dan een zitting plaats bij de rechtbank over een noodlening die het bedrijf ontvangt.

Dankzij die noodlening van de Duitse overheid kan Air Berlin voorlopig blijven vliegen, waarmee ook de kans op een verkoop van gezonde onderdelen wordt vergroot. Onder meer Lufthansa zou interesse hebben in een deel van de vloot.

De noodlening stuit echter op weerstand bij de eveneens Duitse luchtvaartmaatschappij Germania, die vindt dat de Duitse overheid Air Berlin hiermee bevoordeelt.

Afgelopen maandag spraken we Lidewey van der Sluis, professor in talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. De economie trekt aan en steeds meer bedrijven hebben moeite met het vinden van personeel. "Eigenlijk heb ik moeite met de term 'war for talent'", zegt Van der Sluis. "Het dekt de lading niet."

Goede mensen vinden en behouden is essentieel voor een bedrijf, maar het een oorlog noemen is volgens de academicus te masculien. "Het is mannenpraat. Anno 2017 gaat het om een veel soft­­­ere strijd om het hart van mensen. Het is een verleidingskunst."

Ook interviewden we in het kader van Duurzame Dinsdag twee kanshebbers voor de Duurzame Dinsdag-prijs, namelijk de medeoprichters van het initiatief De Fruitmotor en café-restaurant en broedplaats De Ceuvel.

Volgens Joey Hodde van De Ceuvel, die de prijs uiteindelijk won, is er altijd wel ergens geld vandaan te sprokkelen als je een goed plan hebt. "Wij zijn zelf onderdeel van Bureau Broedplaatsen van de gemeente en daaruit hebben we subsidie gekregen. Verder hebben we een lening bij Triodos." Het café draait op zichzelf.

En in de tweede aflevering van de podcastserie Klaar voor de Start spraken we ondernemer Bart Jacobsz Rosier over zijn elektrische 'appscooter' en startup Bolt Mobility. Het bedrijf, dat bezig is om financiering op te halen, wil een alternatief bieden voor de vervuilende benzinescooter.

"Ons eerste miljoen ging op tot de laatste cent. Het lukt ons vrij goed om investeerders te vinden, maar niet iedereen heeft zomaar een ton op de plank liggen", vertelt hij.