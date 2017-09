Groothandel ziet omzet in tweede kwartaal opnieuw stijgen

In alle sectoren is de omzet gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Oliehandelaren hebben van april tot en met juni 8,6 procent meer omgezet dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Dit hangt samen met de olieprijs die in het afgelopen jaar is gestabiliseerd. De omzetgroei van de oliehandel was in het afgelopen kwartaal vergelijkbaar met die van de gehele groothandel.

Ook handelaren in metaal en erts hebben in het laatste kwartaal flink meer omzet geboekt. Mede door hogere prijzen op de metaal- en ertsmarkt hebben deze handelaren hun omzet met 22 procent zien toenemen.

Speelgoed

Ook handelaren in consumentengoederen en leveranciers van ICT-apparaten hebben in het tweede kwartaal een hogere omzet gedraaid.

"Er was meer vraag naar cosmetica en speelgoed. De handel in speelgoed groeit al twee jaar onafgebroken", aldus het statistiekbureau.

De vraag naar speelgoed is in het tweede kwartaal met 17 procent toegenomen. De omzet van de handel in consumentenartikelen is met 7,8 procent gestegen.

Zuivel

Zuivelhandelaren hebben in de eerste helft van 2017 een einde zien komen aan een periode van bijna twee jaar omzetkrimp. Dit heeft te maken met een sterke daling van de producentenprijzen van zuivel. In twee jaar tijd zijn de prijzen met meer dan 20 procent gedaald. Dit gebeurde rond de afschaffing van het melkquotum in april 2015.

Sinds het tweede kwartaal van 2016 zijn de zuivelprijzen weer aan het stijgen. Begin 2017 was de omzet in de zuivelhandel voor het eerst in ruim twee jaar weer hoger dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal is het herstel van de zuivelhandel flink doorgezet met een omzetstijging van 18,5 procent.

Vertrouwen

Daarnaast is het ondernemersvertrouwen van groothandels verder toegenomen en zijn er ook relatief weinig faillissementen uitgesproken.

In het tweede kwartaal zijn 95 handelaren failliet verklaard. Dat is het laagste aantal faillissementen sinds het begin van de crisis in 2008.