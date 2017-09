Mark de Lange (Ace & Tate): 'Ik ben het grootste obstakel van mijn eigen succes'

"Als je een bedrijf start krijg je te maken met ongelooflijk veel obstakels, maar de grootste ben je zelf", zegt hij. NUzakelijk spreekt de ondernemer in de serie Hollandse Merken, over opkomende en gevestigde Nederlandse merken.

Ace & Tate groeide volgens De Lange tot nu toe met meer dan 100 procent per jaar. "Erg lastig voor types zoals ik", zegt hij. "Ik vind het moeilijk om dingen los te laten, wil alles zelf doen. Maar je hebt anderen nodig. En die moet je ook de vrijheid gunnen om te doen waar ze goed in zijn."

De CEO heeft veel plannen met zijn bedrijf. Zo wil hij meer winkels openen in Duitsland (Frankfurt en Stuttgart zijn de volgende kandidaten) en moeten er meer brillen worden gemaakt. Een deel van de productie verhuist van Italië naar China. "Wij verwachten volgend jaar enkele honderdduizenden brillen te verkopen, ongeveer een derde van de productie zal uit China komen."

"Goedkope shit komt al lang niet meer uit China", zegt De Lange over de verhuizing. "Die perceptie is achterhaald. Het gaat ons niet om het land, maar om wie het maakt. Zo'n beetje alle luxeproducten worden tegenwoordig in Shenzhen gemaakt. Dat gebeurt met oog voor kwaliteit en het milieu. Daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan."

Damesschoenen

Die kwaliteit heeft De Lange, telg uit een ondernemersgezin uit Laren, hoog in het vaandel staan. "Mijn vader importeerde schoenen uit Italië. Ik wilde zelf ook ondernemen met een mooi fysiek product. Iets dat je vast kunt houden geeft voldoening."

Het idee voor Ace & Tate ontstond na een reis naar New York, waar De Lange een montuur kocht bij Oliver Peoples. "Eenmaal terug in Amsterdam kon ik 195 euro extra aftikken voor een paar standaard glazen op sterkte. Het duurde drie weken voor mijn bril klaar was."

Hoge en ondoorzichtige prijzen en zeer matige service zijn de zacht uitgedrukte conclusies van de ondernemer. "Waarom is er geen transparant bedrijf met betaalbare brillen waarbij je geen concessies hoeft te doen op stijl, service en kwaliteit?"

Volgens De Lange wordt de markt gedomineerd door grote partijen, zoals Specsavers en Luxottica, die weer wil fuseren met Essilor om nog groter te worden. "Daar gaan miljarden in om", zegt hij. "Brillen worden gezien als een noodzakelijk medisch kwaad waarvoor diep in de buidel moet worden getast."

Acetaat

Enter Ace & Tate, waar de consument 98 euro betaalt voor een standaard (zonne-)bril op sterkte. "We hebben ook duurdere versies, zoals een limited edition van Titanium." De meeste frames worden gemaakt van de kunststof acetaat, de naamgever van het bedrijf.

De Lange bouwde het bedrijf naar eigen zeggen 'from scratch', zonder bestaand netwerk. "Ik ben naar Milaan gereisd om inspiratie op te doen op beurzen, designers gaan zoeken en een businessplan gaan schrijven. Na een jaar haalden we de eerste financiering op."

Inmiddels is het bedrijf enkele miljoenen aan groeikapitaal verder met een derde investeringsronde achter de rug. "We hebben op dit moment geen geld nodig, maar worden wel regelmatig benaderd", zegt De Lange. "Dat ik hiervoor in de venture-capitalsector heb gewerkt, helpt mij om dit in goede banen te leiden."

Dertig paar

De ondernemer is niet verbaasd over het succes, maar wel "enorm trots". Een bril is, zo blijkt, net zo goed een stijl-item als een paar sneakers. "De groei van Ace & Tate is mede te danken aan een team van doorzetters. Ons belangrijkste marketing-kanaal is mond-tot-mondreclame."

Ace & Tate begon met een winkel in Amsterdam, maar heeft inmiddels ook filialen in onder meer Rotterdam, Antwerpen, Berlijn, Kopenhagen en Stockholm. Het grootste deel van de omzet komt echter binnen via de webshop. "Hier delen we geen cijfers over", aldus De Lange.

De ondernemer wil graag groeien. "Ik wil een belangrijke Europese speler worden, maar ook de luis in de pels van de grote namen blijven. Mensen moeten hier terug willen komen voor een toffe bril. Niet eentje, maar een stuk of vijf, zodat je kunt afwisselen."

Fantastisch bedrijf

Ace & Tate moet daarom ook Ace & Tate blijven. Het tot in detail doorvoeren van de visie en kernwaarden van het bedrijf is belangrijk. "Ik heb geleerd dat je als CEO het overzicht moet bewaren en niet te veel te focussen op één aspect. Dat is noodzakelijk om op koers te blijven."

Desondanks wil De Lange elke verkoopmanager persoonlijk zien voordat ze worden aangenomen. "We trainen hen doorlopend, maar de belangrijkste waarde is onafhankelijkheid. We stimuleren medewerkers zichzelf te zijn en kritisch te denken. Ik wil namelijk dat Ace & Tate een fantastisch bedrijf is om voor te werken."

Daarmee hoopt de ondernemer een onderscheidende speler op de brillenmarkt te blijven, want er zijn meer kapers op de kust. "Concurrentie is positief, het betekent dat de traditionele markt verandert. Ik heb nog geen speler gezien met onze propositie, maar blijf wel goed om me heen kijken. Only the paranoid survive."

