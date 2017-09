Deze voordelen levert het associatieverdrag met Oekraïne op

En dit lijkt ook al zichtbaar te zijn in de cijfers. Uit data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de export naar Oekraïne met 76 procent is gestegen naar 72 miljoen euro. De invoer verdubbelde naar 137 miljoen euro.

Belangrijk is dat er door de handelsafspraken uit het associatieverdrag een gelijk speelveld is ontstaan en er minder drempels zijn om te exporteren, vertelt Wilco Heijwegen, beleidsadviseur internationaal ondernemen van branchevereniging evofenedex. De sectororganisatie merkt zelf ook dat ondernemingen meer vragen stellen over handel met Oekraïne.

Zo is 99 procent van alle invoerheffingen afgeschaft. Vooral een sector als de machinebouw profiteert daarvan. "Daar worden grote voordelen verwacht, omdat het over grote handelsstromen gaat. Dan gaat het om miljoenen per jaar."

Voor sommige sectoren is dat ontzettend belangrijk. Zo maakten de heffingen voor de plantensector 5 tot 20 procent van de verkoopprijs uit. Voor bijvoorbeeld eieren en vlees gelden nog wel invoerrechten. "Maar dat is ook voor Nederland om de eigen sectoren te beschermen."

Productstandaarden

Oekraïne gaat verder de productstandaarden en -certificaten van de Europese Unie overnemen. Een Europees certificaat voor de veiligheid van een machine wordt dan ook erkend door Oekraïne. "Voorheen was het zo dat Oekraïne die certificaten niet erkende en je de machine daar moest laten herkeuren. Dat kost tijd en geld", vertelt Heijwegen. Ook mogen Nederlandse bedrijven meedoen aan overheidsaanbestedingen.

Ook zijn de douaneprocedures gestroomlijnd met de Europese procedures. Dit betekent meer duidelijkheid voor ondernemers en minder rompslomp. Bepaalde verklaringen die ondernemers voor de EU al hebben gedaan, waren bijvoorbeeld eerst nog niet geldig voor Oekraïne. Ondernemers moesten dan opnieuw verklaringen aanvragen.

Volgens Heijwegen is het wegwerken van dit soort praktische zaken belangrijk voor de export. "Je hoeft geen uitgebreide formulieren in te vullen of lang meer te wachten." Wat verder ook belangrijk is, is de samenwerking tussen Europese en Oekraïense douanediensten.

Handelsbelemmering

"Elke handelsbelemmering die er is, daar moeten mensen aan gaan werken. Dan is het wel steeds een afweging: 'Moet ik wel mijn producten daar verkopen? Kan het wel uit?' Dit soort maatregelen draagt ontzettend bij aan het zo effeciënt mogelijk maken van de goederenstroom."

Begin dit jaar hield evofenedex een bijeenkomst voor vragen over Oekraïne en Heijwegen merkte dat er fors meer belastingstelling is doordat alle plekken zo vol waren. Op dit moment zijn er zo'n 250 Nederlandse ondernemingen actief in Oekraïne.

Heijwegen merkt dat Nederlandse bedrijven onder meer nieuwe kansen zien in de havenontwikkeling in Oekraïne. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bouw van havens langs de rivier de Dnjepr en of die vrijgegeven kan worden aan buitenlandse partijen.