Omzet zakelijke dienstverlening stijgt met 5,6 procent

Dat meldt het Centraal Bureau Statistiek (CBS) vrijdag in zijn kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening. De groei is lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Toen steeg de omzet op jaarbasis nog met 6,9 procent.

Wel past de groei in een langer durende trend, waarbij de omzet voor de zakelijke dienstverlening al vanaf het vierde kwartaal van 2013 een plus noteert.

Architecten

De architectenbranche noteerde in het tweede kwartaal met 13,2 procent de grootste groei. Daarna volgt de hovenierssector, met een groei van meer dan 10 procent.

Het slechtst ging het met de reclamebranche. Deze sector zag zijn totaalomzet met 1,5 procent dalen. De omzet van ingenieurs daalde ook, met 0,6 procent.

Vacatures

In het tweede kwartaal van dit jaar bereikte het aantal vacatures in de zakelijke dienstverlening een piek, met 41.000 nieuwe posities. Dit betreft een stijging van duizend nieuwe vacatures ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar.

Het aantal openstaande vacatures - het resultaat van alle nieuwe en vervulde vacatures - bereikte met 34.000 openstaande posities ook een recordhoogte. Het betreft een stijging van vierduizend vacatures ten opzichte van het eerste kwartaal.

Faillissementen

In het tweede kwartaal gingen honderdtachtig zakelijke dienstverleners failliet. Dit zijn er zestien minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar en 46 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal faillissementen onder zakelijke dienstverleners is sinds 2009 niet zo laag geweest.

De markt voor de zakelijke dienstverlening zag minder starters tegemoet in het tweede kwartaal van dit jaar. Dit aantal daalde ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 met 7,3 procent naar 11.810 nieuwe ondernemingen.

Ook daalde het aantal zakelijke dienstverleners dat zijn activiteiten stopt. Deze groep kromp met 7,8 procent ten opzichte van een jaar eerder naar 5.545 bedrijven.

IT-dienstverlening

De IT-dienstverlening zat net als de zakelijke dienstverlening in het tweede kwartaal van 2017 in de plus. Wel gingen 37 IT-dienstverleners failliet; het hoogste aantal in ruim twee jaar.

IT-ondernemers bleken in het tweede kwartaal iets minder positief dan in het eerste kwartaal van dit jaar. 8 procent verwacht een omzetgroei, terwijl dit een kwartaal eerder nog 40 procent was.