Dit kun je als ondernemer leren van musea als het om je reputatie gaat

Een licht positievere reputatie kan een groot voordeel betekenen. Naast financiële effecten levert een betere reputatie ook meer en betere sollicitanten op. Een organisatie met een goede reputatie is ook eerder een geloofwaardige partner voor overheid, politiek en NGO’s, stelt Van Riel, professor corporate communicatie.

En zelfs de meest prestigieuze bedrijven halen het niet bij de reputaties van musea. Volgens de wetenschapper zijn er twee belangrijke lessen voor ondernemers. Ze kunnen leren en profiteren van de maatschappelijke bijdrage die musea leveren én werknemers kunnen leren van hoe een museum wordt bestuurd, zegt van Riel.

Maatschappelijke taak

Zo kunnen ondernemingen leren hoe musea hun maatschappelijke taak opnemen. "Musea staan eigenlijk voor het nationaal erfgoed", legt Van Riel uit. "De eerste les die we daar uit kunnen trekken is dat het laten zien wat je voor je nationale samenleving doet, een zeer groot effect heef op je reputatie in je eigen land."

Ze worden volledig gedreven door het vervullen van hun taak, het beschermen van dit nationaal erfgoed en ervoor zorgen dat hun nationale schatten worden gezien.

"En met die 'sense of purpose', dat idee van zingeving, in het achterhoofd wordt het geld in musea zo slim mogelijk uitgegeven. Musea worden daarvoor beloond in de vorm van een fabelachtig hoge reputatie. Bedrijven die hun reputatie zouden willen verbeteren, kunnen zeker een voorbeeld nemen aan deze drijfveren van de musea."

Samenwerking

Verder zijn er volgens Van Riel voordelen te behalen als ondernemingen samenwerken met musea. Zo ontstaan er twee belangrijke kansen. Ten eerste maakt dit het mogelijk voor bedrijven om hun kennis te delen en kan het bedrijf de relevantie van zijn producten en de onderliggende kennis laten zien. Voorwaarde is dat het gaat om een langdurig samenwerkingsverband en dat jouw medewerkers ook praten met de mensen van hun museum.

Ten tweede krijgt een onderneming de mogelijkheid om inzichten en producten toe te passen in een sector die als testbed kan werken voor nieuwe markten. Dit is niet alleen belangrijk vanuit pr-perspectief, legt Van Riel uit, maar kan ook van belang zijn voor het leerproces voor de eigen medewerkers.

"Je leert van musea over een wereld die voor jou onbekend is. Zo ben je beter voorbereid op onverwachte situaties", vertelt Van Riel. "Het is hetzelfde als je een reis maakt. Dan zie je hoe sterk of zwak je eigen huis is. Als je dat met een museum doet, wordt jouw wereld een beetje groter."

Volgens de onderzoeker geldt dit niet alleen voor grotere ondernemingen die bijvoorbeeld een Rijksmuseum sponsoren. "Kijk naar een Leeuwarder Museum. Die hebben ook sponsors. Misschien is dat van een andere omvang, maar ik ben ervan overtuigd dat je daar eenzelfde effect kunt zien."