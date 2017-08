'Grote bedrijven doen vaker onderzoek met kleinere ondernemingen'

NUzakelijk: Tips en achtergronden 'Het is de vraag of rechter meegaat in zzp-opzet Deliveroo' Het is maar de vraag of een rechter meegaat in een zzp-model zoals bezorgdienst Deliveroo wil opzetten. "Deliveroo zoekt de grenzen op en de vraag is of dat houdt. Als je werknemers vervangt door zzp'ers kan het al snel als schijnconstructie worden gezien."