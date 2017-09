Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat maandag weten hoe het tweede kwartaal verlopen is voor de detailhandel. Duidelijk wordt hoe het binnen de sector gesteld is met onder meer het vertrouwen, de gerealiseerde omzet en het aantal faillissementen.

In het eerste kwartaal telde de Nederlandse detailhandel in ieder geval een recordaantal openstaande vacatures, namelijk twintigduizend. Ondernemers in de sector zagen hun omzet bovendien groeien met 4,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.

Hudson's Bay

Het eerste warenhuis van Hudson's Bay in Nederland opent dinsdag zijn deuren. Het gaat om de vestiging aan het Amsterdamse Rokin. Twee dagen later gaan de winkels in Rotterdam en Den Haag open.

In de rest van september zullen nog negen Hudson’s Bay-warenhuizen geopend worden, op locaties waar voorheen warenhuizen van de failliete keten V&D zaten. Op donderdag gaat in Rotterdam ook de eerste Nederlandse vestiging van Saks OFF 5TH open. Die keten gaat grote merken met kortingen aanbieden.

Het kabinet neemt dinsdag een koffer vol duurzame initiatieven en ideeën in ontvangst. Dan is het namelijk Duurzame Dinsdag, traditioneel elke eerste dinsdag van september. De ideeën zijn afkomstig van onder andere particulieren, bedrijven, verenigingen en startups. Dit jaar zijn er bijna vijfhonderd ideeën binnengekomen. De beste ideeën krijgen een prijs, zodat ze verder uitgewerkt kunnen worden.

Spoorboekloos rijden

Ondernemers die tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven met de trein reizen, kunnen woensdag zes keer per uur vertrekken. De NS en Prorail houden op veertien woensdagen een proef om ervaring op te doen met de zogenoemde tienminutentrein.

Spoorboekloos rijden moet ervoor zorgen dat er op het drukke traject over de hele dag zo'n 15 procent meer zitplaatsen beschikbaar komen. Vanaf december wordt de eerder beloofde dienstregeling definitief ingevoerd.

AkzoNobel houdt vrijdag een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Het verf- en chemieconcern heeft die uitgeschreven om de opvolging van topman Ton Büchman door Thierry Vanlancker aan de aandeelhouders voor te leggen. Büchner legde in juli per direct zijn functie neer vanwege gezondheidsproblemen.

Daarbij zal AkzoNobel geen hinder ondervinden van de activistische aandeelhouder Elliott Advisors, waarmee het concern maandenlang in de clinch lag over de afwijzing van de overname door zijn Amerikaanse branchegenoot PPG Industries. Elliott heeft laten weten tijdens de vergadering akkoord te gaan met de benoeming van Vanlancker.

Gebruikt wc-papier

Vorige week schreven we over het Purmerendse bedrijf CirTec, dat geld weet te verdienen gebruikt wc-papier. Het technologiebedrijf haalt sinds kort vierhonderd kilo cellulose per dag uit rioolwater. Het wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van fietspaden.

Volgens technisch directeur Coos Wessels is het verbazingwekkend waar cellulose allemaal voor gebruikt kan worden. "Voor asfalt, als isolatiemateriaal, in glasvezel, in vaatdoekjes, als grondstof voor chemicaliën. Wat mij persoonlijk erg verbaasde, was dat het toiletpapier dat we in Nederland gebruiken van zo'n hoogwaardige kwaliteit is. Ik was altijd in de veronderstelling dat het papier was dat al tien keer gebruikt was."

Merkenrecht

Ook zochten we naar aanleiding van de zaak tussen LFE en het bedrijf van wijnmaker Ilja Gort uit hoe het zit met merkenrecht. Je denkt als ondernemer een leuke merknaam of een uniek logo te hebben bedacht, maar hoe weet je wat eigenlijk mag?

Vaak gaat het om een grijs gebied, vertelde Kees Berendsen, specialist in auteurs- en merkenrecht. "Een wijdverbreid misverstand is dat als je een merk, een woord of een teken of een combinatie van beiden, maar een beetje verandert, je geen problemen kunt krijgen", aldus Berendsen.

Associatieverdrag met Oekraïne

En afgelopen vrijdag ging het associatieverdrag met Oekraïne in. Welke voordelen levert dat op voor Nederlandse ondernemers? We legden het voor aan branchevereniging Evofenedex.

"Belangrijk is dat er een gelijk speelveld is ontstaan en er minder drempels zijn om te exporteren door de handelsafspraken uit het associatieverdrag", aldus Wilco Heijwegen, beleidsadviseur internationaal ondernemen van Evofenedex.