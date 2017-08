VolkerWessels en Gasunie maken scanner die graafschade moet voorkomen

NUzakelijk: Tips en achtergronden 'Voor de Texelse bierbrouwerij begint de zomer in het voorjaar' NUzakelijk spreekt in een reeks zomerinterviews met Nederlandse ondernemers die het extra druk hebben in de zomer. Deze week: Marten van der Loeff, algemeen directeur van de Texelse bierbrouwerij in Oudeschild.