Dankzij dit bedrijf worden fietspaden gemaakt met gebruikt wc-papier

Dat er zoveel cellulose (grondstof van wc-papier) kan worden gewonnen uit rioolwater wisten ze bij CirTec in eerste instantie ook niet, vertelt technisch directeur Coos Wessels aan NU.nl.

"De waterschappen kwamen in 2009 met het idee om rioolwater te zeven, omdat je daarmee geld en energie kunt besparen en minder slib hoeft af te voeren. Ze kunnen dat niet zelf doen, dus gingen wij er als commerciële partij mee aan de slag. Het gezeefde materiaal werd onder de microscoop gelegd en wat bleek: er zat heel veel cellulose in."

"Het zal je verbazen waar cellulose allemaal voor kan worden gebruikt", gaat Wessels verder. "Voor asfalt, als isolatiemateriaal, in glasvezel, in vaatdoekjes, als grondstof voor chemicaliën. Wat mij persoonlijk erg verbaasde, was dat het toiletpapier dat we in Nederland gebruiken van zo'n hoogwaardige kwaliteit is. Ik was altijd in de veronderstelling dat het papier was dat al tien keer gebruikt was."

Na pilots waarbij een fietspad en een asfaltstrook werden aangelegd van asfalt met gerecyclede cellulose, werd in Geestmerambacht met hulp van het Noord-Hollandse waterschap HHNK een installatie neergezet door CirTec. "De eerste ter wereld", aldus Wessels. "Elke dag komt daar vierhonderd kilo cellulose vandaan die naar verschillende afnemers gaat. Dat lijkt heel veel, maar je moet bedenken dat er in Nederland jaarlijks 180.000 ton wc-papier wordt doorgespoeld."

Droog materiaal

Het terugwinnen van de cellulose uit rioolwater werkt als volgt. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie komt het water in eerste instantie bij een grof rooster terecht, dat dingen als takjes tegenhoudt. Achter dat rooster heeft CirTec een aantal apparaten neergezet om dingen als zand, vet, haren, stukjes plastic en aarde uit de brij te zeven. "Uiteindelijk blijft de cellulose over", aldus Wessels. "Het water wordt eruit geperst, daarna gedroogd en gehygiëniseerd en dan heb je droog materiaal."

De afnemers zijn momenteel enkel Nederlandse bedrijven, met uitzondering van een Engels bedrijf dat de cellulose gebruikt voor de productie van biocomposiet. Volgens Wessels is de belangstelling uit binnen- en buitenland groot. "Sinds we begonnen, is de vraag naar cellulose al groter dan wat we kunnen leveren."

Een tweede installatie ligt daarom voor de hand, al is daarvoor wel weer een betalend waterschap nodig. "Waterschappen gaan zorgvuldig om met belastinggeld en investeren niet zomaar", zegt Wessels. "Maar volgend jaar hopen we op grote schaal operationeel te zijn."