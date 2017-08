Kwart varkenshouders doet mee aan regeling fosfaatreductie

NUzakelijk: Tips en achtergronden Podcast: Hoe startup uCrowds mensenmassa's veilig wil houden Grote evenementen, drukke steden en terrorismedreiging. Organisaties zien toenemende uitdagingen in het beveiligen van mensenmassa’s. Onderzoeker Roland Geraerts ontwikkelde simulatiesoftware om grote groepen mensen in goede banen te leiden. In de podcast Klaar voor de Start spreekt NU.nl-verslaggever Julien Dom hem in het drukke Amsterdam over het opstarten van zijn bedrijf uCrowds.