Opnieuw hogere omzet voor auto- en motorbranche

De groei zit vooral in de verkoop van nieuwe personenauto's, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Importeurs van nieuwe personenauto's en de personenautobranche waren goed voor respectievelijk 10 en 7 procent omzetgroei.

Autoservicebedrijven

Daarnaast hebben autoservicebedrijven het in het tweede kwartaal goed gedaan: hun omzet is met ruim 4 procent toegenomen.

Deze bedrijven naderen inmiddels het omzetniveau van voor het uitbreken van de crisis in 2008. Hun omzet groeit nu al meer dan twee jaar achtereen. Met name tussen 2011 en 2015 is de omzet van autoservicebedrijven flink gedaald.

Deze tak van de autobranche profiteert niet alleen van het verbeterde economische klimaat, maar ook van de groei van het wagenpark. Bovendien worden personenauto's gemiddeld langer gebruikt. En oudere auto's hebben doorgaans meer onderhoud nodig.

Motorbranche

Na een dip in het eerste kwartaal, heeft de motorbranche in het afgelopen kwartaal wel een flinke omzetstijging laten zien. Het ging om een stijging van ruim 8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat is tot nu toe het hoogste niveau van deze eeuw.

In bedrijfsauto's gespecialiseerde ondernemingen en handelaren in auto-onderdelen hebben het in het tweede kwartaal minder goed gedaan. Hun omzetten daalden respectievelijk met ruim 1 procent en bijna 4 procent.