Podcast: Hoe startup uCrowds mensenmassa's veilig wil houden

'Het is een proces dat veel langer duurt dan je denkt'

Geraerts werkt op dit moment nog fulltime voor de Universiteit Utrecht, maar het combineren van een baan met het opzetten van een startup wordt steeds lastiger. "Dit bedrijf vloeit voort uit onderzoek dat ik al jarenlang doe. Het is een proces dat veel langer duurt dan je denkt."



De techniek werd al getest bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en bij de start van de Tour de France in Utrecht. Ook de Amerikaanse veiligheidsdienst Homeland Security toonde interesse. "Mensen hebben een verkeerd beeld van hun reactie als er paniek ontstaat in mensenmassa’s", vertelt Geraerts. "Het gedrag van een individu is lastig te voorspellen, bij een groep is dat heel anders."

Over uCrowds

UCrowds: Simulatiesoftware om grote mensenstromen in goede banen te leiden

Oprichter: Roland Geraerts

Oprichting: 2017

Werknemers: 4

