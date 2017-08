Kleine bouwbedrijven zien omzet het hardst groeien

Het is het elfde kwartaal op rij waarin de bouwomzet is toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Net als in de afgelopen drie kwartalen is de omzet bij de kleine bouwbedrijven het hardst gegroeid. Bij bouwbedrijven waar tot tien mensen werkzaam zijn, is de omzet op jaarbasis met 9,3 procent gestegen.

Vooral kleine bouwers die zijn gespecialiseerd in de burgerlijke bouw en utiliteitsbouw hebben met een groei van 13,7 procent goede zaken gedaan. Hieronder valt onder meer de bouw en verbouw van woningen.

Middelgrote bouwbedrijven met tien tot honderd werkzame personen hebben in het tweede kwartaal ten opzichte van een jaar eerder een omzetstijging van 8,7 procent gerealiseerd. Grote bedrijven hebben hun omzet met 2,2 procent verhoogd.

Banen

Verder is het aantal banen in de sector in het tweede kwartaal naar 527.000 gestegen. Dat zijn er achtduizend meer dan in het voorgaande kwartaal. Het gaat om de grootste stijging in jaren.

De toename zit vooral in de groei van het aantal banen voor zelfstandigen. Dit aantal is met vijfduizend gestegen. Het aandeel zelfstandigen in de bouw is in tien jaar tijd van 34 procent naar 42 procent gegroeid.

Er werkten in het tweede kwartaal zo'n 220.000 zelfstandigen in de bouw, iets meer dan voor het uitbreken van de kredietcrisis in 2008. Het aantal werknemers in de sector ligt een kleine honderdduizend hoger.

Vacatures

Verder is het aantal openstaande vacatures in de bouwnijverheid gestegen naar het hoogste niveau sinds 2009. In het tweede kwartaal zijn 11.400 banen in de sector onvervuld gebleven.

Ongeveer een op de vijf bouwondernemers zegt dat een tekort aan arbeidskrachten de bedrijfsactiviteiten belemmert. In het voorgaande kwartaal gold dat nog voor een op de dertien ondernemers.