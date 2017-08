'Aantal faillissementen daalt dit jaar met 20 procent'

Nederland zou daarmee een van de sterkste dalers van de eurozone zijn, zo meldt het bedrijf donderdag. In 2018 moet een daling van nog eens 5 procent volgen.

"De verbeterde vooruitzichten worden ingegeven door de aantrekkende mondiale groei", zegt Atradius. Nederland doet het goed dankzij de groeiende export en toenemende binnenlandse bestedingen.

In 2018 zal het aantal faillissementen in Nederland zo laag worden. dat er voor het eerst in vier jaar geen dubbele cijfers in de boeken worden gezet. "Het niveau van Nederlandse faillissementen bevindt zich nu al onder het niveau van vlak voor de crisis."

Het aantal bedrijven dat op de fles gaat, daalt vooral in ontwikkelde gebieden, zoals landen in West-Europa, Japan en de VS. Het totaal aantal faillissementen in deze landen daalt in 2017 met 3 procent. In 2018 is dat 2 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Atradius benadrukt wel dat Nederland oog moet houden voor de ontwikkelingen in omringende landen, waaronder België en het Verenigd Koninkrijk. “België laat dit jaar een verrassende stijging van het aantal faillissementen van 7 procent zien”, zegt het bedrijf.

Onder invloed van de Brexit-onderhandelingen stijgt het aantal faillissementen in het Verenigd Koninkrijk dit jaar bovendien met 2 procent.