Zo krijg je je werknemers wat vaker uit hun bureaustoel

Ook waarschuwde de raad voor het eerst voor de gevolgen van te veel zitten. Maar genoeg bewegen en niet te veel zitten is geen eenvoudige opgave voor mensen die op kantoor werken. Wat kun je als ondernemer doen om je personeel wat actiever te laten worden en zo mee te profiteren van de gezondheidsvoordelen die dit biedt?

"Nederlanders zijn Europees kampioen zitten", zegt Dirk Schaars, adviseur bewegen en gezondheid bij het Kenniscentrum Sport. "We zitten gemiddeld zo’n acht tot negen uur per dag. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat we in Nederland zoveel kenniswerkers hebben. Maar tegelijkertijd zijn we Europees kampioen als het aankomt op het voldoen aan de beweegrichtlijnen."

"Het is goed om je te realiseren dat te veel zitten en te weinig bewegen twee onafhankelijke risicofactoren zijn. Hoewel het er wel op lijkt dat je de gezondheidseffecten van te veel zitten gedeeltelijk kunt compenseren door veel te bewegen", nuanceert Schaars.

Volgens de Gezondheidsraad zouden mensen minimaal 2,5 uur per week matig intensief moeten bewegen, door bijvoorbeeld te fietsen of te wandelen. Maar hoe meer hoe beter, vindt de raad.

Minder verzuim

"Mensen worden door voldoende beweging fitter en daardoor productiever en gaan minder verzuimen. Het financieel gewin voor werkgevers hierbij is groot, maar de kost gaat wel voor de baat uit", zegt Schaars. Effecten die snel merkbaar kunnen zijn, zijn een fitter gevoel, zowel mentaal als fysiek. Voor hart- en vaatziekten duurt het langer voor beweging merkbaar effect heeft.

"Gedurende de werkdag zou het verstandig zijn om om de dertig minuten het zitten twee minuten te onderbreken door te staan of even te lopen", aldus Schaars. "Variatie in houding is belangrijk."

Binnen bedrijven gaat het vooral om het doorbreken van een cultuur. "Dat vraagt tijd en inzet van de hele organisatie", zegt Schaars. "Als ondernemer kun je er op een ludieke manier aandacht aanbesteden. Haak bijvoorbeeld in op traploopweken. Ook kun je een gezonde leefstijl verankeren in het beleid, bijvoorbeeld door de kantine gezonder te maken."

"Ook de werkomgeving is ingesteld om zo min mogelijk te bewegen. Naar de trap moet je zoeken, terwijl je bij wijze van spreken zonder het te merken de lift inloopt."

Werkgevers moeten ook vooral het goede voorbeeld geven, adviseert Schaars. "Maar sluit wel aan bij de behoefte van werknemers: bedenk activiteiten die zij ook waarderen en maak het aanbod divers."

Het stimuleren van een lunchwandeling is bijvoorbeeld een goed idee. "Dat is voor veel mensen wel haalbaar en je ervaart er snel de voordelen van."

Prullenbakken en printers

Verder kunnen bedrijven de printers, prullenbakken en koffiemachines op een centrale plek zetten in plaats van verspreid door het kantoor, zodat werknemers hiervoor een afstandje moeten afleggen. Ook het vervangen van de bureaus door stabureaus kan mensen helpen vaker van houding te veranderen.

"Koppel het staan en lopen bovendien aan vaste momenten, zodat je gewoontegedrag ontwikkelt. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om tijdens het bellen te lopen", aldus Schaars.

Volgens de adviseur is actief transport echter een van de meest effectieve methoden om werknemers in beweging te krijgen. "Stimuleer mensen om te voet of fietsend naar het werk te komen." Als bedrijf bijvoorbeeld een leasefiets aanbieden, kan hierbij helpen.

De aanbeveling van de Gezondheidsraad om minimaal twee keer per week spier- en botversterkende oefeningen te doen, is op de werkvloer lastiger te realiseren, erkent Schaars. "Hoewel wandelen, opstaan uit je stoel en de trap nemen daar wel toe gerekend kunnen worden."