Zoek ambassadeurs binnen je organisatie om duurzaam inkopen te versnellen

Dit advies geeft Anita den Hoed, senior adviseur inkoop bij netwerkbedrijf Enexis Groep, mee aan ondernemers en bestuurders die meer willen doen met duurzaamheid bij hun eigen onderneming en bij de inkoop.

Enexis is al langer bezig met duurzaamheid, maar sinds begin dit jaar is er ook beleid ingevoerd over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Als gevolg daarvan levert het afval van het bedrijf geld op, wordt er langer gedaan met apparatuur zoals transformatorstations en worden er gerecyclede grondstoffen gebruikt in de kabels die het bedrijf in de grond legt.

Verder heeft het nieuwe inkoopbeleid ervoor gezorgd dat het contract voor groenvoorziening voor 70 procent wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hetzelfde geldt voor de postvoorziening die daarnaast ook meer op de fiets wordt uitgevoerd.

Scepsis

Volgens Den Hoed zijn duurzame ambassadeurs nodig om scepsis over duurzaamheid in de organisatie tegen te gaan. "Organisaties hebben mensen nodig die een groen hart hebben, mee willen denken en de angsten bij anderen willen wegnemen."

Ze geeft als voorbeeld de gerecyclede afdekbanden voor de kabels die Enexis in de grond legt. "Je hebt mensen nodig die er niet op voorhand van uitgaan dat duurzaamheid duurder is. Je ziet dat met de juiste kwaliteit en duurzaamheid dit zeker niet het duurder hoeft te zijn."

Gekeken naar de kosten over de hele levenscyclus hoeft duurzaam inkopen niet meer te kosten, benadrukt Den Hoed. Daarnaast moet je oog hebben voor kleine maatregelen. In principe zou je je medewerkers niet hoeven te overtuigen: "Mensen willen het zelf wel, ze doen het namelijk thuis ook, dus waarom zou je het niet op je werk ook doen. Maar je moet het ze wel makkelijk maken."

Samen doen

Een andere tip die Den Hoed geeft is om niet alleen samen te werken met de eigen werknemers, maar ook met jouw leveranciers en klanten. "Je gaat vooral praten met leveranciers.Maak ze deel van de uitdaging op het gebied van duurzaamheid."

"Ga het gesprek aan om in een contract naar meer duurzaamheid streven. Stel er is afgesproken dat een product voor 30 procent uit gerecyclede grondstoffen bestaat. Hoe kunnen we dat tijdens de loop van het contract verhogen naar 50 procent?" Daarvoor is transparantie nodig, vertelt de adviseur.

En één van de belangrijkste adviezen: ga gewoon beginnen. Volgens Den Hoed hoeft het niet om ingrijpend beleid te gaan. "Je hoeft niet meteen de lat heel hoog te leggen. Alle beetjes helpen. Begin bij je eigen afval. Dat is een hele makkelijke."

Zo weet Enexis Groep door slim te scheiden veel afval te laten recyclen. Verder zegt Den Hoed dat ondernemers vaak ook zelf wel weten wat de belangrijkste punten in het eigen bedrijf zijn.

Ervoor zorgen dat de organisatie duurzamer wordt, kan ook een belangrijk voordeel bieden in een aanbod voor klanten. "Als jij zaken levert, dan helpt het als je inzicht kunt bieden in wat je levert en waar je het vandaan haalt. Op het moment dat je kan laten zien dat jouw spullen gerecycled zijn of zijn gemaakt met behulp van mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dan heb je een streepje voor bij jouw klanten."

Als onderdeel van het MVI-beleid kijkt Enexis Groep ook naar de duurzaamheid van leveranciers. Den Hoed legt uit dat het netwerkbedrijfin aanbestedingen niet zodanige eisen stelt dat een minder duurzame leverancier meteen afvalt, maar duurzaamheid weegt wel steeds meer mee bij het gunnen van contracten.